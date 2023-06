Weiß-blauer Himmel und Musik: Kirchentag eröffnet

Weiß-blauer Himmel, Sonnenschein, viel Musik: In Nürnberg hat der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag begonnen. So fröhlich die (…)

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lehnt eine Ablösung der Staatsleistungen für die Kirchen in (…)

In Nürnberg hat der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag begonnen. So fröhlich die Atmosphäre bei der Eröffnung auch war - in den (…)