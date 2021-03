Weischlitz: Diebe stehlen wertvolle Comicsammlung

Für die einen ist es einfach nur buntes Paper, für Sammler sind die Heldengeschichten auf Papier von unschätzbarem Wert: Comics, beispielsweise die mit den Marvel-Superhelden. In Weischlitz sind Diebe seit dem Sommer mehrfach in ein unbewohntes Haus am Bahnhofsberg eingestiegen und haben dort eine hochwertige Marvel-Comicsammlung mitgehen lassen. Sie soll laut Polizei einen Wert von rund 5000 Euro haben. Außerdem haben sie einen Holzspalter, eine Bandsäge und zwei Kisten mit Schallplatten mitgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen; wer dazu etwas weiß oder wem die Comics zum Verkauf angeboten werden, soll sich bei der Polizei in Plauen melden.