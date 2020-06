Ein betrunkener Koch hat gestern im Vogtland einen Feueralarm ausgelöst. Gegen 00.50 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Taltitzer Straße in Weischlitz gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus, stellte allerdings keinen Brand fest, sondern nur, dass einem Mieter das Essen stark angebrannt war. Beim Eintreffens der Polizei hatte der Hobbykoch einen Atemalkoholwert von stolzen 1,86 Promille. Kochen mit Alkohol hat er wohl zu wörtlich genommen.