Weinzierl über Profis: «Wir haben Jungs, die willig sind»

Der Nürnberger Trainer Markus Weinzierl wünscht sich für die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga «90 Minuten Vollgasfußball» von seiner Mannschaft. «Wir haben Jungs, die willig sind und es können», sagte Weinzierl in einem Podcast des 1. FC Nürnberg. Ziel sei es im neuen Jahr, «über 90 Minuten Vollgasfußball» zu bieten und sich «in schlechten Phasen durch Intensität» zu wehren. Der fränkische Traditionsverein, der am 2. Januar wieder mit der Vorbereitung beginnt, ist Tabellenelfter und hat nur zwei Punkte Vorsprung auf den 17. Rang.

Die drei Winter-Neuzugänge Peter Vindahl Jensen (Tor), Florian Flick (defensives Mittelfeld) und Benjamin Goller (Außenbahn) stimmen ihn zuversichtlich. «Ich bin sehr froh über alle drei Neuzugänge», versicherte Weinzierl. Nach den schweren Verletzungen von Torwart Christian Mathenia (Schulter) sowie Tim Handwerker und Erik Wekesser (beide Kreuzband) musste der «Club» auf dem Transfermarkt reagieren.

Im Hinterkopf hat Weinzierl den Aufstieg mit dem 1. FC Nürnberg. Das sei «mit Sicherheit ein Riesenziel», sagte der 47-Jährige, der die Franken Anfang Oktober von Robert Klauß übernommen hat.