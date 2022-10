Markus Weinzierl gibt sein Debüt als Trainer des 1. FC Nürnberg. Der Nachfolger von Robert Klauß steht im Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel erstmals für die Franken an der Seitenlinie. Der frühere Coach des FC Augsburg soll den «Club» in der Tabelle wieder nach oben führen.

«Unsere Aufgabe ist es, auf den Platz zu gehen und alles zu geben. Auch dann haben wir noch keine Garantie, dass wir das Spiel gewinnen, aber wir haben eine Basis dafür», sagte Weinzierl, der am letzten Spieltag der vergangenen Saison live vor TV-Kameras seinen Abschied in Augsburg angekündigt hatte. Vorausgegangen war ein Streit um einen neuen Vertrag.

Bis auf Florian Hübner und Tim Handwerker konnte der 47-Jährige zuletzt mit einem vollständigen Kader trainieren.