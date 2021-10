Würzburg (dpa/lby) – Bei der diesjährigen Weinlese werden in Franken inzwischen auch Trauben der Sorte Silvaner und Riesling geerntet. Die Weinlese ist heuer später angelaufen, jetzt seien aber auch diese beiden Sorten reif, hieß es am Freitag beim fränkischen Weinbauverband in Würzburg. Beim Müller-Thurgau war die Weinlese schon früher gestartet. Insgesamt wird die Ernte laut Verband voraussichtlich erst Ende Oktober abgeschlossen sein.

