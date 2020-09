Weinlese in Franken startet

Bergtheim (dpa/lby) – Wenige Tage vor dem offiziellen Start der Weinlese in Franken ernten einige Winzer bereits frühe Sorten für (…)

Prichsenstadt (dpa/lby) – Ein Landwirt hat beim Ernten eines Feldes in Unterfranken mit Nägeln bestückte Maiskolben entdeckt. Er (…)

Würzburg (dpa) – In der Hoffnung auf eine umfangreiche Aufklärung hat der Berufungsprozess um eine totgefahrene 20-Jährige durch (…)

München (dpa/lby) – Die umstrittenen Reformpläne der Bundesregierung für die Kontrollen in Lebensmittel-Betrieben stoßen (…)

Lastwagen verliert 300 Kästen Bier in Würzburger Innenstadt

Würzburg (dpa/lby) – Biergeruch und Scherben: Dafür war in der Würzburger Innenstadt am Mittwoch keine ausufernde Feier am (…)