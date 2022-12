Wenn in gut drei Wochen das Festessen an Weihnachten ansteht, kommt bei vielen auch ein guter Wein auf den Tisch. Den gibt es zum Beispiel in der Weinhandlung Kretschmann in Hof zu finden. Die hat das Magazin „Weinwirtschaft“ jetzt als Weinhändler des Jahres 2023 ausgezeichnet. Demnach habe die Präsentation des Sortiments auf der großen Verkaufsfläche im früheren Autohaus besonders beeindruckt. Die Weinhandlung Kretschmann erzielt inzwischen einen Jahresumsatz von gut 1,5 Millionen Euro.