Weihnachtszeit: Städte suchen Nadelbäume

Einige freuen sich schon, die anderen denken wahrscheinlich: Nicht schon wieder… Aber die Weihnachtszeit rückt näher. Die Städte in der Euroherz-Region sind deshalb schon auf der Suche nach schönen Weihnachtsbäumen. Wer einen gut gewachsenen Nadelbaum hat, den er sowieso fällen möchte, soll sich zum Beispiel mit dem städtischen Bauhof in Schwarzenbach an der Saale in Verbindung setzen. Auch der Stadtbauhof in Münchberg sucht einen 10 bis 11 Meter hohen Weihnachtsbaum. Beide Bauhöfe fällen den Baum bei Gefallen selbst und transportieren ihn dann ab.

Zu den Kontakten:

Städtischer Bauhof in Schwarzenbach/Saale: Herr Ernst Seidel, Telefonnummern 09284/9499455 oder 0160/90750913

Stadtbauhof Münchberg: 09251/85242