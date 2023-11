Weihnachtszeit: Das erwartet euch dieses Jahr beim Hofer Weihnachtsmarkt

In genau einem Monat ist der 1. Advent (3.12.). Die Stadt Hof hat nun Details zum Weihnachtsmarkt bekanntgegeben. Der findet vom 27. November bis 23. Dezember statt. Offizielle Eröffnung ist der 1. Dezember. Der Markt zieht sich von der Marienkirche zum Kugelbrunnen durch die Altstadt. Vieles kennt ihr aus den letzten Jahren, wie die Glühwein-Pyramide, die Weihnachtsmarkt-Bühne und das Christkindl Postamt für die Wunschzettel der Kinder. Für das zweite Adventswochenende haben sich erneut die Krampusse aus Hof bei Salzburg angekündigt. Außerdem steht die Skihütte ab Mitte November am Kugelbrunnen. In den Kirchen St. Lorenz, St. Marien und St. Michaelis seht ihr außerdem viele verschiedene Krippen in einer Ausstellung. Dafür suchen die Organisatoren noch Leihgaben.

Bei Interesse einfach an Martina Martin, Tourist-Info, Telefon 09281/815-1665 oder Siegfried Krauß, Organisation, Telefon 0170/9232774 wenden.