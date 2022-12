Weihnachtsstimmung in Wunsiedel: Kinder schmücken Weihnachtsbaum im Landratsamt

Die Kids bringen Weihnachtsstimmung nach Wunsiedel: Heute (Montag, 05.12.) Vormittag schmücken die Kinder der Luitpoldgrundschule Selb erstmals den Weihnachtsbaum im Landratsamt. Die Besonderheit: die Kids schmücken den Baum mit Anhängern, die sie im Porzellanikon in Selb selbst hergestellt haben. Die Schüler haben in den letzten Jahren auch Weihnachtsbäume an anderen Orten geschmückt: im Deutschen Bundestag, im Europaparlament, in der Deutschen Botschaft in Prag und beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue in Berlin. Jetzt wird zum ersten Mal ein Weihnachtsbaum in der Heimatregion geschmückt.

Und die Kids tun mit dieser Aktion noch was Gutes: Der Baumschmuck wird nach der Weihnachtszeit verkauft und der Erlös geht an den Verein „Leben und Lernen in Kenia e.V.“.

Foto: Symbolbild