Weihnachtsmarktsaison 2020: Hof bekommt grünes Licht

Durch Corona fühlt es sich ein bisschen so an, als wäre das Jahr 2020 wie verflogen. Und so stehen bald schon wieder die Weihnachtsmärkte in der Region an – wenn sie denn stattfinden. Kleinere Städte und Gemeinden haben ihre Märkte teilweise schon abgesagt.

Gute Nachrichten gibt es stattdessen für den Hofer Weihnachtsmarkt in der Altstadt. Es gibt ein Hygienekonzept, das die Stadt Hof genehmig hat, teilt Veranstalter Martin Fuhrmann auf Nachfrage von Radio Euroherz mit. Zwischen den Hütten ist mehr Platz, die Glühweinpyramide kommt heuer auf den Oberen Torplatz, wo sich die Besucher besser verteilen können. Verzichten müssen die Hofer allerdings auf die beliebte Skihütte, Livemusik und das Kinderprogramm.