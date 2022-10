Weihnachtsmarktbeleuchtung in Plauen: Keine Mehrkosten für die Händler

Die Energiekrise führt auch dazu, dass sich Kommunen Gedanken um die Weihnachtsmärkte machen. Aus der Stadt Plauen heißt es: Die Energiekosten für den Weihnachtsmarkt können in diesem Jahr konstant gehalten werden. Die Stadt rechnet also nicht mit mehr Energiekosten. Außerdem habe die Stadt keine Anpassung an der Wochenmarkt- und Weihnachtsmarktgebührensatzung vorgenommen. Die war eigentlich vorgesehen, um die Kosten besser decken zu können. Das sei eine faktische Entlastung der Händler und Gastronomen des Weihnachtsmarkts, so die Stadt. Hintergrund war eine Anfrage des AfD-Stadtrats Frank Schaufel an die Stadtverwaltung.