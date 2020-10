Weihnachtsmarkt in Rehau fällt aus: Lebkuchenmarkt findet statt

Viele kleinere Städte und Gemeinden haben ihren Weihnachtsmarkt in diesem Jahr bereits absagen müssen. Jetzt trifft es auch Rehau. Die beliebte Veranstaltung auf dem Maxplatz kann heuer nicht stattfinden, so der Rehauer Bürgermeister Michael Abraham im Gespräch mit Radio Euroherz. Der Lebkuchenmarkt am ersten Adventswochenende kann dafür stattfinden. Das ist ein normaler Verkaufsmarkt wie ein anderer Wochenmarkt auch.

Außerdem steht ab dem 17. November ein Car-Sharing-Fahrzeug auf dem Maxplatz zur Verfügung. Damit hat sich unter anderem der Wirtschafts- und Kultursenat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt.

