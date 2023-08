Weihnachtsmarkt in Plauen: Rabattsystem soll neue Händler gewinnen

Die Stadt Plauen will in Zukunft mehr Händler für den Weihnachtsmarkt gewinnen. Deshalb hat sie neue Maßnahmen beschlossen. Geplant ist ein Rabattsystem für die Teilnehmer. Es handelt sich um einen Händler-werben-Händler-Rabatt. Die Stammhändler sollen dadurch weitere Aussteller für den Markt gewinnen. Nachzulesen ist das in der neuen Entgeltordnung für die Wochen- und Weihnachtsmärkte. Die soll am 19. September offiziell im Stadtrat beschlossen werden. Wer einen neuen Aussteller gewinnt, bekommt für maximal zwei Jahre einen Rabatt von zehn Prozent auf die Standgebühr. Für die Jahre 2024 und 2025 wird zudem die Standgebühr steigen, aber nur moderat, heißt es aus dem Rathaus. Die Erhöhung sei notwendig, um die steigenden Kosten aufzufangen.