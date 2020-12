Weihnachtsmarkt in Plauen: Dezentral und ohne Alkohol

Dezentral – das ist das Motto der diesjährigen Weihnachtsmärkte. Händler stellen ihre Buden in vielen Teilen der Euroherz-Region in großen Abständen und an verschiedenen Orten auf und verkaufen pandemie-gerecht ihre Produkte. So ist das in diesem Jahr auch in Plauen.Dort herrscht außerdem ein Alkoholverbot.

Die Händler verkaufen beispielsweise Plätzchen, Handwerkliches und Weihnachtliche Artikel. Wer sich ein bisschen virtuellen Weihnachtsmarkt aus Plauen ins Wohnzimmer auf den Bildschirm holen möchte, findet dazu einen Link hier.