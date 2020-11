Weihnachtsmarkt in Plauen: Das ist dieses Jahr geboten

Für viele kommt bestimmt nicht so richtig Weihnachtsstimmung in Corona-Zeiten auf. Die Städte und Landkreise machen im Moment aber richtig viel, um trotzdem ein bisschen Weihnachten in die Straßen zu bekommen. In Plauen wäre der Weihnachtsmarkt eigentlich am kommenden Dienstag losgegangen. Stattdessen gibt’s in diesem Jahr Lichter und Bäumchen…ABER: Es gibt sogar Aussicht auf ein paar Stände. Sofern es die Gesetzeslage erlaubt, wolle die Stadt Sondernutzungserlaubnisse erteilen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die Buden sind in diesem Jahr dann ein bisschen verteilter als sonst. Ein Stück Plauener Weihnachtsmarkt können sich aber alle nach Hause in den Schrank holen: Die traditionelle Glühweintasse. Die gibt’s bei den Buden und der Tourist-Info. Darauf zu sehen ist in diesem Jahr die Stadtsilhouette bei Nacht.

(Symbolbild)