Weihnachtsmarkt Hof: Kreis-SPD beantragt offene Diskussion über Standort

sagt Martin Fuhrmann, der Betreiber des Hofer Weihnachtsmarkts. Der hat seit gestern zu, die Buden kommen nach den Feiertagen weg. Die Hofer SPD dagegen sieht den Weihnachtsmarkt etwas kritischer – vor allem den Standort. Sie hat jetzt einen Antrag auf eine Neuausschreibung des Veranstaltungsortes gestellt.

„Warum denken wir nicht über die Karolinenstraße nach?“ schreibt der SPD-Kreisverband in dem Antrag. Damit könnte man das Biedermeierviertel besser in Szene setzen. Die Skihütte könne ja an ihrem bisherigen Standort bleiben, so der SPD-Kreisvorsitzende Patrick Leitl. Für die SPD steht fest: Es dürfe keine Denkverbote geben und die Einzelhändler müssten das Ergebnis mitentscheiden dürfen – auch wenn es am Ende wieder die Alstadt werden würde. „Hauptsache ist, dass am Ende alle hinter der Entscheidung stehen, weil sie im Vorfeld ausreichend mit eingebunden waren“ so Leitl weiter.