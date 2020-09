Weihnachtsmärkte 2020? Selb will heute entscheiden

Auf Grund der Ausbreitung des Corona-Virus will Tschechien ab Montag den Notstand verhängen und auch bei uns in Deutschland gilt wegen der hohen Zahl an Neuinfektionen längst wieder erhöhte Wachsamkeit. Verschärfte Auflagen für den Herbst sollen die Anzahl der Neuerkrankungen eindämmen – das ist das Ergebnis einer Videokonferenz von Kanzlerin Merkel mit den 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer. Ohne diese Maßnahmen, so der Tenor, läuft die Sache aus dem Ruder. Viel beraten und geredet wurde zuletzt auch über die Weihnachtsmärkte. Als eine der erste Städte in der Euroherz-Region will Selb heute im Stadtrat unter anderem entscheiden, ob in diesem Jahr Wintermarkt und Weihnachtsmarkt stattfinden sollen. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 18 Uhr in der Pausenhalle der Dr.-Franz-Bogner-Schule.