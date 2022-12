Weihnachtskarte zeigt strahlende Camilla mit König Charles

Es war ein großer Aufreger: In ihrem TV-Interview mit Oprah Winfrey warf Herzogin Meghan der britischen Königsfamilie Rassismus vor. (…)

Das Vereinigte Königreich hat einen neuen Monarchen, und die Transformation ist in vollem Gange: Im Königshaus soll es künftig (…)

Queen Camilla will ohne Hofdamen auskommen

Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan erzählen in einer Netflix-Dokumentation aus ihrem Leben im Licht der Öffentlichkeit und den (…)

Medienschelte – Rassismus: Harry und Meghan klagen an

Wie viele Kamerablitze, Tränen und böse Blicke passen in eineinhalb Minuten? Die Netflix-Produktion «Harry & Meghan» geizt nicht mit (…)

Doku über Harry und Meghan: Eine Eskalation in sechs Teilen

Harry und Meghan: Preis für Engagement gegen Rassismus

Der «Ripple of Hope»-Preis wird seit fast einem Jahrhundert an Menschen aus aus dem öffentlichen Leben verliehen. Diesmal geht er an (…)