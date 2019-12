Weihnachtsgeschäft: Hochfranken liebt online

Das sagt der Sprecher des Bayerischen Handelsverbandes, Bernd Ohlmann, über das Weihnachtsgeschäft in Hochfranken. Insgesamt haben die Menschen hier in der Region in den Weihnachtsmonaten November und Dezember bislang etwa 212 Millionen Euro ausgegeben. Den größten Umsatz haben dabei die Händler im Landkreis Wunsiedel gemacht. Die Einzelhändler haben dennoch gelitten, immer mehr Menschen in Hochfranken haben online bestellt. Der Online-Handel hat hier einen neuen Rekord aufgestellt und ist teils um die 12% gewachsen. Dazu kommen die milden Temperaturen und der geringe Schneefall. Das sorgt vor allem bei Bekleidungs- und Sportgeschäften für ein mageres Weihnachtsgeschäft.