Weihnachtsgeschäft 2022: Sparen die Menschen mehr als in den Jahren zuvor?

Das Weihnachtsgeschäft ist in vollem Gange. Auch in Hof sind die Menschen in den Geschäften auf der Suche nach den richtigen Weihnachtsgeschenken. Aber sind sie aufgrund der Inflation und Energiekrise dieses Jahr sparsamer als sonst? Die Händler zumindest sind noch nicht hundert Prozent zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. Das sagt Sabine Köppel, Geschäftsführerin des Bezirks Oberfranken des Bayerischen Handelsverbands. Trotzdem ist das Weihnachtsgeschäft bisher besser in Fahrt gekommen, als vorher erwartet. Die Händler gehen davon aus, dass sie annährend auf die Vorjahreszahlen kommen können. Einfluss auf das Kaufverhalten hat auch die Stimmung in der Stadt, so Sabine Köppel. Dass die Weihnachtsmärkte wieder geöffnet sind, steiget den Umsatz in den Innenstädten.