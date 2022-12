Weihnachtsgeld bekommen?: Gewerkschaft rät zum Lohn-Check

Weihnachtsgeschenke bezahlen, etwas zurücklegen können, eine Wertschätzung für ein erfolgreiches Jahr: Dafür ist das Weihnachtsgeld da. Und da gerade die Gastrobranche während der Festzeit besonders gefordert ist, dürften sich die Beschäftigten besonders freuen, wenn sie jetzt einen Bonus bekommen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, kurz NGG, rät grundsätzlichen allen Beschäftigten in der Branche auf den Lohnzettel zu gucken. Weihnachtsgeld sollten auch Minijobber in Bäckereien, Hotels und in der Gastronomie erhalten. Das betrifft immerhin über 6100 Menschen in Stadt und Landkreis Hof. Dort wo der Chef Weihnachtsgeld zahlen kann, haben auch Azubis einen Anspruch darauf, heißt es von der NGG.