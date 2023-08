Weihnachtsgebäck im Sommer? Lebkuchenhersteller setzt auf Tradition

Draußen hat es heute nochmal knapp 30 Grad in der Region. In vielen Supermärkten gibt es aber schon Weihnachtsgebäck wie Lebkuchen zu kaufen. Peter Feyler ist Geschäftsführer der Lebkuchen- und Feingebäckmanufaktur Feyler in Coburg. Er hat dazu eine ganz klare Meinung:

Weil aber doch einige Menschen auch im Sommer Lebkuchen kaufen, hat sich Peter Feyler etwas einfallen lassen: Er hat spezielle Sommerlebkuchen mit Früchten entwickelt. Das ist eine Abwandlung der klassischen Elisen-Lebkuchen. Die Produktion der Weihnachtslebkuchen läuft jetzt Ende August langsam an, so Peter Feyler.