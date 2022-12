Weihnachtsdelikatesse Karpfen: Preise gestiegen, Verfügbarkeit gesunken

Er ist DAS traditionelle Festessen an Weihnachten oder Silvester: der Karpfen. Ob blau, gebacken oder als Filet – bei vielen Familien auch in der Region gehört der Karpfen einfach dazu. Dafür werden die Fans in diesem Jahr allerdings tiefer in die Tasche greifen müssen – und womöglich länger suchen. Martin Oberle, der Leiter der Karpfenteichwirtschaft bei der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Höchstadt:

Die Karpfensaison geht von September bis April. In Mittel- und Oberfranken gibt es rund 3000 Karpfenwirte.