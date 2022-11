Weihnachtsbeleuchtung in Hof: Marienstraße bleibt heuer dunkel

Die Hofer Innenstadt in der Vorweihnachtszeit: Da denken viele Hofer sofort an die typischen Lichterketten über den Straßen. Doch eine Hauptverkehrsachse bleibt heuer dunkel: Die Marienstraße.

Das ist nun in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrats bekannt geworden. Dabei handelt es sich nicht um eine bloße Sparmaßnahme. Aktuell befindet sich die Straßenbeleuchtung in der Marienstraße noch im Umbau und viele Hauseigentümer konnte die Stadt noch nicht kontaktieren. An ihren Fassaden müssten die Lichterketten nämlich befestigt werden.

Ganz auf Weihnachtsbeleuchtung verzichtet die Stadt Hof aber nicht: Die erst getesteten drei großen Weihnachtsengel kommen wieder. Die Stadt Hof hat außerdem noch zwei weitere geplant. Außerdem sollen Lorenzstraße, Ludwigstraße und Poststraße – wie gehabt – mit Lichterketten erstrahlen.

Foto: Die Weihnachtsengel wie hier am Rekkenzeplatz bekommen heuer Verstärkung