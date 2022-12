Weihnachtliche Ruhe auf Bayerns Straßen an Heiligabend

Alles ist grün auf der Karte des Verkehrslagedienstes: Größere Staus hat es am 24. Dezember in Bayern zunächst nicht gegeben. Der Verkehr sei «ruhig wie immer an Heiligabend», sagte ein Sprecher der Verkehrsmeldestelle Bayern am Samstag. «Der 24. ist traditionell der Tag mit den wenigsten Verkehrsmeldungen des Jahres.» Die Deutsche Bahn meldete am Mittag ebenfalls keine größeren Einschränkungen.

Voll auf den Straßen wird es nach der Prognose des ADAC vor allem wieder am Zweiten Weihnachtsfeiertag. Der 26. Dezemberg gilt als Rückreisetag, an dem der ADAC mit zähem Verkehr rechnet.

Kleine Störungen und Unfälle gab es in der Nacht zum Samstag aber doch. Um Schweinfurt seien durch Dauerregen einige Straßen überschwemmt worden und Bäume umgefallen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Verletzt wurde aber niemand.

In Bad Reichenhall stieß am Freitag ein alkoholisierter 19-Jähriger mit seinem Auto frontal mit dem Wagen einer 77-Jährigen zusammen, wie das Bayerische Rote Kreuz am Samstag mitteilte. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht, die Seniorin mittelschwer verletzt.