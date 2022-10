Weihnachten vs. Energiekrise: Selber Stadtrat berät am Abend über Weihnachtsbeleuchtung

Ist Weihnachtsbeleuchtung in der Energiekrise okay? Das fragen sich aktuell viele Städte und Gemeinden in ganz Deutschland und auch bei uns in der Region. Der Wunsiedler Stadtrat hat sich zum Beispiel für die Beleuchtung ausgesprochen. Sie soll heuer aber dezenter ausfallen. Die Stadt Hof will darüber im November beraten, erklärt Oberbürgermeisterin Eva Döhla im Gespräch mit Radio Euroherz. Ob und wie viel Weihnachtsbeleuchtung es in der Stadt Selb geben wird, ist am Abend Thema im Stadtrat. Auch weitere Energiesparmaßnahmen sollen besprochen werden. In der Sitzung will außerdem die Selb2023 gGmbH den Veranstaltungskalender für die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen im kommenden Jahr vorstellen.