Weihnachten in Hof: SPD-Stadtratsfraktion will „stattliche Christbaumpracht“

Keine drei Monate mehr, dann ist Weihnachten. Wenn es nach der Hofer SPD-Stadtratsfraktion geht, dann soll Hof heuer mit einer „stattlichen Christbaumpracht“ erstrahlen. So zumindest die Forderung in einem Antrag an Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Mit „stattlich“ meint die SPD Bäume von 15 Metern Höhe an prominenten Stellen; zum Beispiel in der Altstadt, vor dem Bahnhof, vor dem Rathaus oder der Freiheitshalle. Für weitere Plätze stellt sich die SPD-Stadtratsfraktion etwas kleinere Bäume vor. Beim Schmuck will sie es traditionell halten, mit einfachen LED-Kerzen. Woher diese Bäume kommen sollen, dazu gibts auch einen Vorschlag: Entweder aus den heimischen Gärten. Die Fällung soll für Baumspender kostenlos sein. Bauhof und Feuerwehr können helfen. Oder aber vom nahegelegenen Frankenwald und aus dem Fichtelgebirge. Eine nachhaltige Lösung laut SPD.