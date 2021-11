Weihnachten im Schuhkarton: Charity-Aktion noch bis Montag

Es gibt viele Kinder auf der Welt, für die Weihnachtsgeschenke nicht selbstverständlich sind. Seit vielen Jahren sorgt die Wohltätigkeitsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ dafür, dass Geschenke aus Deutschland in ärmeren Ländern ankommen. Auch in der Euroherz-Region können Privatleute solche Schuhkartons packen. Manche sind richtig kreativ, sagt Katrin Wirkner von der Pluspunkt-Apotheke in Hof:

Bis zum kommenden Montag kann jeder die gepackten Kartons bei der Pluspunkt-Apotheke oder den anderen Annahmestellen abgeben. Geeignet sind zum Beispiel Stofftiere, Buntstifte oder Bilderbücher. Im vergangenen Jahr sind alleine in Hof weit über 100 Pakete zusammengekommen.

Liste von Annahmestellen. www.die-samariter.org