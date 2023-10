Weidels Absage: Mallorca statt Mödlareuth

Am Tag der Deutschen Einheit haben AfD-Anhänger hier aus der Region vergeblich auf den Wahlkampfauftritt von Alice Weidel in Mödlareuth gewartet – denn sie hatte aus Sicherheitsgründen abgesagt und sich per Video zuschalten lassen. Es soll bei ihr zuhause einen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben haben, hieß es von ihrem Sprecher. Sogar von Hinweisen auf einen Anschlag war die Rede.

Wie jetzt mehrere Medien nach einer Spiegel-Recherche berichten, war die AfD-Chefin aber gar nicht an einem sicheren Ort… sie hat stattdessen Urlaub auf der Ferieninsel Mallorca gemacht. Das hat ihr Sprecher auch bestätigt. In journalistischen Kommentaren ist bereits von Opferrolle im Wahlkampf zu lesen.

Ihr Parteikollege, der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla, soll zudem gestern bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt zusammengebrochen und ins Krankenhaus geliefert worden sein. Die Hintergründe sind aber noch unklar.