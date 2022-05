Wegfahren ohne zu bezahlen: Zollstreife hält Tankbetrüger fest

Wir alle würden wohl lieber weniger an der Tankstelle bezahlen, durch das Entlastungspaket der Bundesregierung soll tanken ab Mittwoch günstiger sein. Überhaupt nicht zu bezahlen ist dagegen keine gute Lösung. Ein 41 Jahre alter Autofahrer hatte das jetzt an der Rastanlage in Berg vor. Dabei hat ihn jedoch eine Zollstreife beobachtet und ihn noch an der Tankstelle durchsucht. Dabei fanden sie heraus, dass auch gegen den Beifahrer eine Fahndung wegen Tankbetrugs und gegen einen weiteren Mitfahrer wegen Diebstahls lief.