Wenn der Strom mitten in der Nacht ausfällt, dann wählen viele die Störungsnummer ihres Anbieters. Die Stadtwerke Hof sind morgen früh in der Zeit von 3 Uhr bis 5 Uhr 30 übers Festnetz nicht erreichbar. Grund sind Wartungsarbeiten der Deutschen Telekom, schreiben die Stadtwerke in einer Mitteilung. Für Notfälle gibt es eine Handynummer.

Tel.: 0151 42622220