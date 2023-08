So langsam wird das Wetter in der Region wieder besser. Wir können also wieder mehr draußen unternehmen und zum Beispiel Arbeiten im Garten erledigen. Das Wetter wird jetzt auch für Wartungsarbeiten an unserer Sendeanlage am Großen Waldstein genutzt. Dadurch kann es passieren, dass es zwischen 10 und 13 Uhr zu kurzen Sendeausfällen auf der 88,0 kommt. Wundert euch also nicht, wenn euer Empfang kurz weg ist!