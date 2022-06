Wegen Vollsperrung in Nagel: Busverkehr an zwei Tagen beeinträchtigt

Wenn ihr heute und morgen (27. und 28.06.) mit dem Bus im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge unterwegs seid, müsst ihr euch auf einige Einschränkungen einstellen. Wegen einer Vollsperrung in der Gemeinde Nagel kann die Buslinie 03 alle Haltestellen ab Tröstau, Siebenstern bis einschließlich Nagel, Post nicht anfahren. Ab 7 Uhr 30 gibt es deswegen zwei Ersatzhaltestellen. Eine davon befindet sich rechts neben der Fahrbahn am Ortseingang von Nagel. In Tröstau wird in der Zeit der Sperrung alternativ die Haltestelle Tröstau, Abzweig Bahnhof angefahren. Die Gemeinden und Schulen sind durch das Wunsiedler Landratsamt über die Anpassungen informiert worden.