Wegen versuchten Mordes: Prozess gegen 25-Jährigen startet vor dem Landgericht Hof

Zwei 25 und 23 Jahre alte Männer müssen sich ab heute (02.11.) vor dem Schwurgericht Hof verantworten. Die beiden hatten sich im November 2021 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der A9 geliefert.

Eine Polizeistreife wollte damals auf der A9 bei Bayreuth den Audi der Männer kontrollieren. Anstatt anzuhalten sind die beiden aber in Richtung Münchberg davongerast. Dort haben sie eine Polizeisperre durchbrochen, wobei ein Polizeibeamter schwer verletzt worden ist. Einen Tag später hat die Polizei die Flüchtigen auf einem Heuboden am Stadtrand von Münchberg festgenommen. Der 25-jährige Fahrer ist seitdem in Untersuchungshaft gesessen. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Hof unter anderem versuchten Mord vor. Er habe den Tod der Beamten billigend in Kauf genommen, heißt es. Sein 23-jähriger Beifahrer ist wegen Anstiftung zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen angeklagt.