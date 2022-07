Wegen unzureichender Straßenbreite: Vollsperrung auf der B2

Rund 1000 LKW rollen täglich über die B2 zwischen Hof-Töpen und der Anschlussstelle zur A72. Wie das Staatliche Bauamt Bayreuth mitteilt, bleibt die Strecke ab heute bis voraussichtlich Ende November gesperrt. Grund dafür ist die unzureichende Breite der Straße. Sie soll in den kommenden Wochen im Zuge einer Baumaßnahme verbreitert werden. Der Straßenausbau erfolgt in zwei Etappen. Die Umleitungen werden ausgeschildert. Auch in der Stadt Hof kommt es ab heute zu Verkehrsbehinderungen. Die Stadtwerke Hof erneuen das Rohrnetz im Bereich zwischen dem Wölbattendorfer Weg und der Lionstraße 3. Deshalb bleibt die Straße zwischen dem Wölbattendorfer Weg und Am Breiten Rasen während der Baumaßnahmen vollständig gesperrt.