Wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten: Vollsperrung der Waldershofer Straße in Marktredwitz

Seit gestern haben es Autofahrer im Landkreis Hof noch ein Bisschen schwerer von A nach B zu kommen. Wege Bauarbeiten ist nämlich die B15 zwischen Hof und der Anschlussstelle Döhlau voll gesperrt. Aber auch in Marktredwitz müsst ihr ab heute (16.08.) mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Für voraussichtlich 10 Wochen ist die Waldershofer Straße in der Stadt komplett für den Verkehr gesperrt. Grund sind Arbeiten am Kanal, den Wasserleitungen und Hausanschlüssen sowie den Gasleitungen. Diese finden in Vorbereitung auf die geplante Fahrbahndeckenerneuerung im kommenden Jahr statt. Die Vollsperrung in der Waldershofer Straße hat auch Auswirkungen auf den Verkehr in den umliegenden Straßen. Eine Übersicht zu den eingerichteten Umleitungen findet ihr hier: