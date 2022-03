Wegen Ukraine-Krieg: DGB und Nürnberger warnen vor Jobverlusten in der Autozuliefererbranche

Dass der Krieg in der Ukraine auch uns tangiert, merken wir mindestens dann, wenn wir derzeit tanken fahren. Dort kostet der Liter Sprit über 2 Euro, Tendenz steigend.

Auch die heimischen Unternehmen spüren die Auswirkungen. Der hochfränkische Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger von der SPD hat sich dazu mit dem oberfränkischen Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes getroffen. Mathias Eckardt und Nürnberger haben sich dabei über die zunehmenden Probleme ausgetauscht.

Es gebe Verlagerungstendenzen ins Ausland und auch Probleme mit Zulieferern aus Osteuropa. Das könne den Verlust von Arbeitsplätzen bedeuten, betont Mathias Eckardt. Jörg Nürnberger will Maßnahmen ergreifen, um gegen die strukturellen Probleme, zum Beispiel bei der Automobilzuliefererindustrie, vorzugehen. Dazu will er sich mit den anderen oberfränkischen Bundestagsabgeordneten von SPD, Grünen und FDP zusammentun. Anders als beim Niedergang der Porzellan- und Textilindustrie vor 30 Jahren müsse man handeln, bevor Arbeitsplätze verloren gehen.

Konkrete Maßnahmen nennt er aber nicht.

Ein weiteres Thema zwischen Nürnberger und Eckardt war ein Treffen von deutschen und tschechischen Gewerkschaften. Das soll am 6. Mai in Hohenberg an der Eger stattfinden. Zuletzt gab es so ein Treffen vor drei Jahren, vor der Pandemie.