Wegen technischer Probleme: Rechnungsversand der Stadtwerke Hof verzögert sich

Seit Anfang des Monats gibt’s für uns Entlastungen in der Energiekrise: Die Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme sind in Kraft getreten. Für die Kunden der Stadtwerke Hof heißt das, dass sich die Abschlags- bzw. Vorauszahlungen verringern. Darüber haben die Stadtwerke ihre Kunden bis Ende Februar per Post informiert, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Für die Umsetzung der Preisbremsen müssen die Hofer Stadtwerke aber auch ihre Rechnungssoftware umprogrammieren. Dabei gibt’s aktuell aber Verzögerungen. Die Stadtwerke weisen deswegen darauf hin: Bis ihr eure angepassten Rechnungen bekommt, wird’s noch etwas dauern.