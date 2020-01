Wintersportler haben es im Fichtelgebirge zur Zeit wirklich nicht leicht. Auf vielen Pisten liegt genügend Schnee zum Ski- oder Schlittenfahren. Allerdings bleiben am Dienstag (28.1.) die Seilbahnen am Ochsenkopf geschlossen. Der Grund: der Deutsche Wetterdienst hat eine Sturmwarnung herausgegeben. Die Anfängerlifte am Ochsenkopf sind aber in Betrieb. Den aktuellen Schneebericht finden Sie unter erlebnis-ochsenkopf.de