Wegen Sturmwarnung: Das hat heute geschlossen

Die Bäume wackeln – wegen Sturmtief Kirsten sind draußen sicherlich eh nicht viele Menschen unterwegs. Wer dennoch vorhatte, den Tag im Felsenlabyrinth auf der Luisenburg zu verbringen, steht vor verschlossenen Toren. Aus Sicherheitsgründen hat sich die Stadt Wunsiedel dazu entschlossen, während des Sturms niemanden mehr reinzulassen. Die Stadt Marktredwitz lässt derweil ihr Freibad zu, die Seilbahnen am Ochsenkopf stehen still. Ob das geplante Heldenkonzert in Meierhof stattfinden kann, ist noch nicht endgültig entschieden.