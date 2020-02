Wegen Sturmtief Sabine: Schulausfall in ganz Oberfranken

Die Klassenzimmer bleiben heute leer. Die Regierung von Oberfranken hat mitgeteilt, dass in ganz Oberfranken der Unterricht an staatlichen und kommunalen Schulen nicht stattfindet. Wegen Sturmtief „Sabine“ wird der Unterricht also auch in Stadt- und Landkreis Hof heute ausfallen. Eine Notbetreuung an den jeweiligen Grund- und Mittelschulen ist bis 11:20 Uhr sichergestellt. Auch im Landkreis Wunsiedel fällt heute die Schule aus – auch hier ist bis 11:20 Uhr eine Betreuung sichergestellt. Die KiTa Arche Noah, Schwarzenbach am Wald, sowie die KiTas in Schwarzenbach an der Saale bleiben heute ebenfalls geschlossen. Der Unterricht an der Freien Montessori-Schule Berg, der Waldorfschule Hof und der Jacob-Ellrod Schule in Gefrees wurde ebenfalls abgesagt. Das teilen die Schulen auf ihren Webseiten mit. Auch im Landkreis Tirschenreuth (Oberpfalz) fällt die Schule aus! Die Musikschule der Hofer Symphoniker fällt ebenfalls aus! An der Hochschule Hof finden die Prüfungen aber wie geplant statt, teilt der Campus auf seiner Facebook-Seite mit.

Gerade weil Orkantief „Sabine“ in den Morgenstunden, also im Berufs- und Schulverkehr, die Region treffen wird, hat man sich für einen oberfrankenweiten Schulausfall entschieden. Wir halten euch im Programm von Radio Euroherz auf dem Laufenden!