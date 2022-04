Wegen Streit Schreckschusswaffe abgefeuert: Ermittlungen gegen 50-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung

Wegen schwerer Körperverletzung muss sich wohl ein 50-Jähriger Mann verantworten. Er soll in Plauen mit einer Schreckschusspistole auf einen anderen Mann geschossen haben. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilt, waren am Mittwochabend drei Männer zu Fuß an der Krausenstraße unterwegs. Ein Auto mit drei Insassen wollte im Kreuzungsbereich wenden, dabei kam es offensichtlich zu einem Streit zwischen den Insassen und den Fußgängern. Der Autofahrer soll daraufhin auf einen 32-jährigen Mann mit der Schreckschusswaffe geschossen haben. Der wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Durch Zeugenhinweise hat die Polizei demnach die drei Männer aus dem Auto ermittelt. Die Kripo in Zwickau sucht auch weitere Zeugen, die etwas zu dem Vorfall melden können.