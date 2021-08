Wegen steigender Corona-Zahlen: Testpflicht in bayerischen Pflegeheimen

Von den Zahlen im vergangenen Winter sind wir zwar noch weit entfernt, die Corona-Infektionen steigen aber auch bei uns in der Region in letzter Zeit wieder leicht an. Spätestens ab der kommenden Woche ändert sich dann vor allem für Ungeimpfte im Alltag einiges. Sie brauchen dann in den meisten Fällen ein negatives Corona-Test-Ergebnis, um zum Beispiel ins Restaurant, zum Friseur oder ins Schwimmbad zu kommen. Vor allem der Landkreis Tirschenreuth mit einer aktuellen Inzidenz von 27 und die Stadt Hof mit 24 sind von der entscheidenden Grenze von 35 nicht mehr weit entfernt.

Bereits ab heute ist ein negativer Corona-Test in Bayern unabhängig von der Inzidenz in Pflegeheimen Pflicht. Wer nicht vollständig gegen Corona geimpft ist oder eine Infektion durchgemacht hat, muss sich vor dem Besuch testen lassen. Die Staatsregierung will damit verhindern, dass durch die Reisezeit das Corona-Virus in die Seniorenheime kommt. Das Personal muss sich zweimal pro Woche testen lassen. Auch Krankenhäuser sollen zweimal in der Woche Tests für ihre Beschäftigten anbieten.