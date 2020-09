Wegen steigender Corona-Zahlen: Landkreis Wunsiedel sagt verschiedene Veranstaltungen ab

Heute wurde der Infektions-Signalwert von 35 pro 100.000 Einwohner im Landkreis Wunsiedel überschritten. Deshalb müssen alle Schülerinnen und Schüler auch in der kommenden Woche Maske im Unterricht tragen – das gilt auch für die Grundschulen. Unterdessen hat der Landkreis Wunsiedel bereits wegen der Lage einige Veranstaltungen abgesagt: Der SPD Kreisverband Fichtelgebirge lässt seine Konferenz morgen ausfallen. Ebenso kann beispielsweise der Antik- und Trödelmarkt im Gerätemuseum Arzberg-Bergnersreuth am Sonntag nicht stattfinden. Auch die Interkulturellen Woche, die am 22.09. begonnen hätte, können nicht stattfinden. Im Hofer Land kommen drei neue Infektionen dazu – die Tests in den drei Grundschulwochen in Münchberg sind negativ ausgefallen. Der Landkreis Tirschenreuth verzeichnet zwei neue Infektionen, der Saale Orla Kreis eine.