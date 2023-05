Wegen Stadtfest: Bis Montag Verkehrseinschränkungen in Plauen

Tausende Menschen, die ausgelassen in der Stadt feiern – in Plauen findet in diesem Wochenende wieder der Plauener Frühling statt. Während der Auf- und Abbauarbeiten müsst ihr noch bis einschließlich Montag (15. Mai) mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Im gesamten Festbereich um den Altmarkt könnt ihr in dieser Woche nicht parken. Anlieger des Altmarktes können über die Straßberger Straße begrenzt durch das Festgelände fahren.

Es ist keine Durchfahrt durch das Festgelände möglich. Die Inhaber einer Bewohnerparkkarte und Parkkarte für Gewerbetreibende der Parkzone A können während des Stadtfestes auf andere Parkzonen ausweichen.

Die Zu- und Abfahrt zur Marktstraße kann durch die Baustelle im Bereich des Rathauses über die Neundorfer Straße erfolgen.

Die Zu- und Abfahrt zur Herrenstraße sowie Rathausstraße kann vom 11. bis 15. Mai für den Lieferverkehr nur über die Melanchthonstraße – rechts Unterer Graben (Fußgängerzone) – links Herrenstraße erfolgen.

Die Zu- und Abfahrt zur Oberen Endestraße und zum Topfmarkt/Alter Teich kann für diese Zeit nur über den Klostermarkt – links Untere Endestraße – Kirchstraße erfolgen.

Für die Anlieger des Altmarktes ist eine sehr beschränkte Zufahrt über die Straßberger Straße durch das Festgelände möglich. Hierbei ist mit erheblichen Behinderungen zu rechnen.