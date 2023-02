Wegen Software-Umstellung: Zulassungsstelle im Landratsamt Hof geschlossen

Wer sich ausgerechnet für heute vorgenommen hatte, sein Auto im Landratsamt Hof anzumelden, wird wohl vor verschlossenen Türen stehen. Wegen einer Software-Umstellung ist die Zulassungsstelle heute und morgen, sowie am 20. und 21. Februar geschlossen. Auch in der Stadt Hof und im Landratsamt Wunsiedel ist es an diesen Tagen nicht möglich, ein Fahrzeug im Landkreis Hof zuzulassen. Wie das Landratsamt Hof mitteilt, wird auch die Führerscheinstelle von Schließungen betroffen sein. Alle genauen Daten findet ihr hier:

Zulassungsstelle geschlossen am:

Dienstag, 07.02.2023

Mittwoch, 08.02.2023

Montag, 20.02.2023

Dienstag, 21.02.2023

Führerscheinstelle geschlossen am:

Dienstag, 14.02.2023

Mittwoch, 15.02.2023

Freitag, 03.03.2023

Montag, 06.03.2023