Wegen sinkender Coronazahlen: Auch aufschiebbare Operationen in Kliniken möglich

In Oberfranken sinken die Zahlen der Corona-Neuinfektionen. Seit Anfang April hat sich die Inzidenz in Oberfranken auf zirka 1.100 halbiert. Weil es auch die Krankenhausauslastung wieder ermöglicht, hat die Regierung von Oberfranken Lockerungen für die Kliniken angekündigt. Ab nächsten Montag dürfen auch in den COVID-19-Schwerpunktkliniken wieder aufschiebbare stationäre Behandlungen und Eingriffe stattfinden. Dazu gehören in der Euroherz-Region das Sana Klinikum in Hof, die Kliniken Hochfranken in Münchberg und Naila und das Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz und Selb.

(Symbolbild)