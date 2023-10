Wenn ihr in der Stadt Hof mit dem Fahrrad unterwegs seid, müsst ihr erstmal einen Ort zum Abstellen suchen. Da will die Stadt Hof nun (…)

Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof: Stadt Hof kauft altes Postgebäude

Ein Gruselausflug zum Labyrinth am Theresienstein, eine Runde Bowling oder eine Lama-Trekking-Tour am Döbraberg. Das (…)

Keine Eismeister da und dann auch noch Reparaturen und Energiesparmaßnahmen – die vergangene Saison am Hofer Eisteich lief nicht (…)

Hofer Altstadt: Streit wegen Falschparkens eskaliert

In der Hofer Altstadt sind am Abend mehrere Männer aneinander geraten. Einen 33-Jährigen hat es gestört, dass ein Auto in der (…)